EUROPE - Victoire de justesse de la coalition autour du Premier ministre Tusk en Pologne

La Coalition civique (KO) conservatrice et libérale du Premier ministre Donald Tusk a remporté de justesse les élections européennes en Pologne. La KO a obtenu 37,1% des voix, selon les résultats officiels. Dans le nouveau Parlement européen, la coalition de M. Tusk, qui fait partie du groupe PPE, pourra obtenir 21 sièges.

Le KO a donc fait légèrement mieux que le principal parti d'opposition, le parti nationaliste et conservateur Droit et Justice (PiS). Ce dernier a obtenu un peu plus de 36% des voix, soit 20 sièges au sein du groupe conservateur ECR.

La Confédération (droite radicale) arrive en troisième position. Elle a obtenu 12,1% des voix. Elle est suivie par deux plus petits partis partenaires de la coalition de M. Tusk.