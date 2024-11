Frappes ukrainiennes réalisées avec des missiles américains: Moscou promet "une réponse" en cas de récidive

Ces attaques, que Kiev n'a pas commentées, se produisent en pleine nouvelle escalade des tensions entre le Kremlin et les pays occidentaux, après bientôt trois ans de guerre en Ukraine.

Elles ont eu lieu le 23 novembre près du village de Lotarevka, à 37 kilomètres au nord-ouest de la ville de Koursk, et le 25 novembre contre l'aérodrome de Koursk-Vostochny, d'après cette même source. Il a reconnu, fait rare, que plusieurs missiles avaient "atteint leurs cibles" et fait état de deux militaires russes blessés et d'un radar endommagé dans ces tirs.

Selon lui, trois missiles ATACMS, d'une portée de 300 km, sur les cinq tirés ont été abattus par la défense antiaérienne russe lors de l'attaque du 23 novembre et sept projectiles sur huit tirés lors de celle du 25 novembre. "Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie surveille la situation et prépare une réponse", a-t-il indiqué dans un communiqué, accompagnant son message de clichés semblant montrer des débris de missiles, dont l'authenticité ne peut être confirmé de façon indépendante.

L'Ukraine a commencé à utiliser en Russie des missiles longue portée ATACMS le 19 novembre, ainsi que des Storm Shadow de fabrication britannique deux jours plus tard, après avoir obtenu le feu vert des alliés occidentaux, une réplique au déploiement de fores nord-coréennes du côté de la Russie.

Le Kremlin, qui présentait cela comme une ligne rouge, a répliqué en tirant le 21 novembre un missile balistique de portée intermédiaire (jusqu'à 5.500 km), sur une usine militaire de la ville de Dnipro, dans le centre-est de l'Ukraine.