Giorgia Meloni met les banques à contribution pour boucler un budget très serré

"3,5 milliards d'euros provenant des banques et des compagnies d'assurance seront affectés aux soins de santé et aux personnes les plus fragiles afin d'assurer de meilleurs services au plus près des besoins de chacun", a annoncé sur X la cheffe du gouvernement.

Le ministère de l'Economie a de son côté indiqué que le projet de budget prévoit environ 30 milliards d'euros au titre de mesures de soutien aux salariés et retraités, sans préciser la nature de la contribution du secteur financier.

Après de fortes tensions au sein de la coalition de droite et d'extrême droite au sujet de la taxation des banques, la Ligue (extrême droite) de Matteo Salvini comme Forza Italia (conservateur) d'Antonio Tajani ont crié victoire.