Grèce: des îles et des villages reculés en quête d'habitants

Située entre les îles de Cythère et de Crète, Anticythère perd ses habitants comme d'autres régions insulaire et continentale de Grèce. Elle n'en comptait plus que 39 lors du recensement de 2021, contre 120 en 2011.

Avec 22,7% de sa population âgée de 65 ans et plus en 2021, la Grèce figure en quatrième position sur la liste des 27 membres de l'UE comptant le plus grand nombre de personnes âgées, après l'Italie (23,8%), le Portugal (23,7%) et la Finlande (23,1%), selon Eurostat.

Giorgos Harhalakis, 37 ans, se souvient de ses premières années à l'école primaire de l'île avant que sa famille, comme d'autres, quitte Anticythère vers des centres urbains en raison de "problèmes financiers".

A l'époque y vivaient "des agriculteurs, des pêcheurs, des éleveurs", raconte-t-il à l'AFP. L'île "comprenait une quinzaine de localités mais aujourd'hui seul le port Potamos est habité".