"Ils nous ont utilisés pour des expériences médicales": 80 ans après les camps nazis, Hirsz témoigne

Il est né le 20 juillet 1931 à Będzin, en Pologne. Alors qu'il n'avait 11 ans, il a été envoyé à Auschwitz. Deux mois plus tard, il était transféré à Sachsenhausen, en Allemagne, où il a servi de cobaye pour des tests sur le vaccin contre l’hépatite B. Le 4 mai 1945, après une "marche de la mort" de 15 jours, il est libéré à Lübeck par les Britanniques.

"Je suis Hirsz Litmanowicz, né en Pologne en 1931 (...) J'avais huit ans ; je suis né en 1931 et nous vivions là, dans le ghetto. Puis, au fil du temps, avec le ghetto et toutes les restrictions, etc., tout s'est enchaîné jusqu'en 1943", se rappelle-t-il. Cette année-là, j'ai été déporté avec le reste de ma famille encore en vie, directement à Auschwitz. Et de là, j'ai été sélectionné pour subir des expériences médicales" Il explique: "Les soldats sur le front russe ont connu l'épidémie d'hépatite B et n'ont pas pu se battre. Ils étaient malades. Il était donc urgent de trouver un vaccin contre l'hépatite. C’est alors qu’ils nous ont utilisés pour des expériences."