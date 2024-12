Incendie meurtrier à La Haye: les autorités soupçonnent un acte criminel

Les autorités néerlandaises ont déclaré dimanche soupçonner un acte criminel à l'origine de l'explosion qui a provoqué samedi l'effondrement d'un immeuble et tué au moins six personnes.

Elle a ajouté qu'il n'était pas encore possible d'en dire plus sur ces indices, dans l'intérêt de l'enquête.

Au moins cinq morts et quatres blessés

Jusqu'à présent, six corps ont été extraits des décombres de l'immeuble de trois étages. Une personne a été extraite vivante et transportée d'urgence à l'hôpital. Au total, quatre blessés sont hospitalisés.

Quatre des personnes retrouvées ont été identifiées, il s'agit de deux hommes de 31 and 45 ans, et de deux femmes de 17 et 41, habitants de La Haye et Voorburg. L'identité des deux dernières victimes doit encore être déterminée.

Les autorités ont déclaré que l'intensité de l'incendie ne permettait d'identifier les victimes qu'à l'aide des données ADN, ce qui a compliqué les calculs quant au nombre de personnes qui pourraient encore être portées disparues.

Environ 40 voisins d'immeubles proches du bâtiment effondré ont été évacués.