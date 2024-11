Inondations en Espagne: la région de Barcelone passe en alerte rouge

"Plus de 180 l/m² peuvent s'accumuler en 24 heures. Soyez très prudents ! Ne voyagez pas si ce n’est pas strictement nécessaire !", indique l'AEMET.

En fin de matinée, le service météorologique espagnol a passé le littoral de Barcelone en vigilance rouge, synonyme de "danger extrême", en raison des pluies torrentielles qui s'abattent sur la zone. La ville et son agglomération, à 350 kilomètres plus au nord, sont concernées.

La ville de Taragone, au sud de la Catalogne, a également été touchée par des inondations à cause des fortes précipitations, selon un média local.

Benvolguts conciutadans; valencians. Podem donar per finalitzada la crisi meteorològica. Ja només queda avís groc actiu en el nord de Castelló.

La circulation des trains de banlieue a été suspendue et un comité de crise instauré à l'aéroport international de Barcelone-El Prat, où une quinzaine de vols ont été déroutés, selon les autorités.

Fin de la "crise météorologique" dans la région de Valence

Hier soir, l'Agence nationale de Météorologie (Aemet) avait lancé une nouvelle "alerte rouge" pour le littoral sud de Valence entre 18h et 23h, avec de possibles précipitations de 90 litres/m2, soit 9 cm, en une heure, évoquant la possibilité de tempêtes "de grande intensité".

L'alerte rouge a été levée dans la soirée. Ce matin, l'agence météorologique a assuré que la situation de "crise météorologique" avait pris fin dans la région de Valence.

Selon un dernier bilan, au moins 217 personnes ont péri dans les inondations survenues la semaine dernière: 213 dans la seule région de Valence, trois en Castille-la-Manche et une en Andalousie.

Mais le nombre final de victimes pourrait être plus lourd: un nombre non précisé d'habitants manquent encore à l'appel et de nombreux parking souterrains, totalement inondés, n'ont pas encore été totalement inspectés.