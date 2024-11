"C’est un cimetière": les secouristes redoutent un lourd bilan dans le parking d'un centre commercial près de Valence

Cinq jours après les terribles intempéries et inondations qui ont frappé la région de Valence, dans le sud-est de l'Espagne, "nous n'avons toujours pas l'eau courante et l'électricité n'est revenue qu'hier soir", témoigne dimanche une Belge installée depuis cinq ans dans la région de Valence.

Cette habitante de Cheste, à moins de 10 km de Chiva, localité qui a vu tomber plus de 490 litres d'eau dans la nuit de mardi à mercredi, selon l'agence météorologique Aemet, vit également à proximité du circuit de Valence, où devait se tenir du 15 au 17 novembre la vingtième et dernière course de MotoGP, le championnat du monde de vitesse moto.