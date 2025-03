"J'aurais pu perdre mon enfant unique": Sasa raconte le cauchemar de sa fille dans les flammes qui ont ravagé la discothèque en Macédoine du Nord

Au moins 59 personnes sont mortes et plus de 150 ont été blessées dans l'incendie d'une discothèque de Macédoine du Nord la nuit de samedi à dimanche. La fille de Sasa Djenic était sur place pour voir le concert organisé ce soir-là. Elle fait partie des survivants. Son papa témoigne: "Ce n'est pas facile."

"Ma fille m'a dit que peu avant 3 heures, le chanteur ou quelqu'un sur la scène a crié 'il y a le feu, sortez!' Avant cela, ils utilisaient des engins pyrotechniques. La plupart des victimes se trouvaient au milieu de la pièce, près de la scène. Ceux qui étaient à côté des entrées sont sortis, ils se sont sauvés. Ma fille était quelque part au centre, elle a réussi à s'extraire, je ne sais comment. Physiquement, elle ne va pas bien", raconte Sasa Djenic.

Sa fille était au concert du groupe de hip-hop DNK, très connu en Macédoine du Nord. L'événement avait lieu au Pulse, une boîte de nuit de Kocani, à une centaine de kilomètres de la capitale macédonienne. La suite, on la connaît. Un incendie a ravagé l'endroit et tué plus de 50 personnes. Selon les premières indications, ce sont des engins pyrotechniques qui ont mis le feu au plafond.