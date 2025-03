Les survivants de l'incendie mortel en Macédoine du Nord témoignent: "Tout le monde courait et ma soeur est portée disparue"

Partager:

Des survivants à l'incendie qui s'est déclaré au Pulse, une boîte de nuit située en Macédoine du Nord, commencent à témoigner. Ils racontent comment le feu s'est propagé et la panique qui a suivi.

"Le feu a éclaté soudainement et tout le monde a commencé à courir vers la sortie", raconte une survivante de l'incendie qui a coûté la vie à 59 personnes et en a blessé une centaine selon un dernier bilan des autorités. "Il y avait des corps carbonisés. (…) Tout le monde est stressé", explique cette jeune femme blessée au visage ainsi qu'au genou après être tombée par terre en fuyant, avant d'être piétinée par inadvertance par plusieurs personnes.

Sa sœur est, elle, portée disparue. "Nous n'avons pas pu la retrouver dans les hôpitaux, donc maintenant nous attendons pour savoir si elle est ici. Sinon, nous irons à Stip, puis enfin à Skopje. Je ne sais pas", dit la jeune femme.

Des engins pyrotechniques à l'origine de l'incendie

L'incendie s'est déclenché dans la nuit dans la boîte de nuit "Pulse" à Kocani - à une centaine de kilomètres de la capitale Skopje - où se produisait DNK, un groupe de hip-hop très populaire dans le pays. "Selon nos premières informations, l'incendie a pris à la suite d'étincelles provenant d'engins pyrotechniques utilisés lors du concert", a déclaré le ministre de l'Intérieur Pance Toskovski depuis le poste de police de Kocani. "Très probablement les étincelles ont atteint le plafond constitué d'un matériau facilement inflammable, puis en un très court laps de temps, l'incendie s'est propagé dans toute la discothèque et une épaisse fumée s'est formée", a ajouté le ministre, qui a précisé que quatre mandats d'arrêts avait été émis en plus de l'interpellation d'une personne.

C'est un jour difficile et très triste

Sur des vidéos publiées sur les réseaux sociaux et tournées avant l'incendie, on peut voir des jets de scène, sortes de feux d'artifice d'intérieur utilisés pendant les concerts. Le concert de DNK avait commencé à minuit, et l'incendie aurait débuté vers 03H00 heure belge. Sur d'autres vidéos, on peut voir d'immense flammes sortir d'un bâtiment, puis des véhicules de secours devant l'entrée de la discothèque noircie par les flammes.

"C'est un jour difficile et très triste pour la Macédoine", a ecrit sur Facebook le Premier ministre Hristijan Mickoski, "La perte de tant de jeunes vies est irréparable, et la douleur des familles, des proches, et des amis est incommensurable".