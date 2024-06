Kosovo : quatre personnes condamnées pour le meurtre d'Oliver Ivanovic

Quatre Serbes dont trois policiers ont été condamnés vendredi à Pristina à des peines allant de 4 à 10 ans de prison pour complicité dans le meurtre en 2018 d'un homme politique serbe du Kosovo, Oliver Ivanovic, pourfendeur de la criminalité organisée et voix critique de Belgrade.

Marko Rosic, un garde du corps, a écopé de la peine la plus sévère, 10 ans de réclusion, tandis que les trois policiers ont écopé de peines plus légères. Deux autres personnes ont été acquittées.

La cour a suivi les réquisitions du procureur et les a déclarés coupables d'"agir comme un groupe criminel structuré", formé en 2011 et "dirigé par Zvonko Veselinovic et Milan Radoicic, qui sont en fuite".

Alors âgé de 64 ans, Oliver Ivanovic a été tué en janvier 2018 de six balles dans le dos devant le quartier général de son parti à Mitrovica, ville divisée entre Serbes et Albanais, dans le nord du Kosovo.

L'un des rares albanophones de sa communauté, Ivanovic était aussi un des rares politiciens à s'opposer à la mainmise de Belgrade sur la minorité serbe du Kosovo.