La guerre est "plus proche de la fin" que beaucoup ne le pensent, estime Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré mardi, lors de l'émission Good Morning America (GMA) diffusée sur ABC, qu'il était convaincu que la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine était "plus proche de la fin" que beaucoup ne le pensaient et a appelé ses alliés à renforcer l'armée ukrainienne.

"Je suis convaincu que nous sommes plus proches de la paix que nous ne le pensons", a-t-il affirmé. "Nous sommes plus proches de la fin de la guerre. Nous devons simplement être très forts."

Volodymyr Zelensky est arrivé dimanche soir aux États-Unis, où il présentera à son homologue américain Joe Biden et à ses alliés les détails de son plan de paix, qualifié de "plan de la victoire", visant à "renforcer" l'Ukraine et à mettre fin à l'invasion russe de son pays. Son voyage coïncide avec l'Assemblée générale des Nations unies, qui se tient cette semaine à New York.