La Hongrie place sa présidence du Conseil de l'UE sous un slogan trumpien

"Make Europe Great Again", tel est le slogan choisi par la Hongrie pour sa présidence du Conseil de l'Union européenne, qu'elle reprendra le 1er juillet prochain à la Belgique, a dévoilé mardi le cabinet du Premier ministre Viktor Orbán.

La perspective de la présidence hongroise suscite une grande méfiance au Parlement européen, qui depuis deux ans ne considère plus la Hongrie comme une démocratie à part entière, mais comme une "autocratie électorale".

Le rôle d'une présidence du Conseil est de chercher à dégager des compromis entre les ministres européens et avec le Parlement, de gérer l'agenda des réunions et de faire adopter les textes législatifs. Chaque présidence doit se comporter en "courtier honnête", dépassant ses intérêts nationaux. La crainte existe que la présidence hongroise paralyse le travail législatif de l'UE. Mais des sources diplomatiques relativisent: le début d'une législature n'est traditionnellement pas propice aux avancées législatives, les textes nécessitant une période de préparation plus longue.