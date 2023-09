La Lettonie ferme l'un de ses passages frontaliers avec le Bélarus

Le point de contrôle Silene sera donc fermé jusqu'à nouvel ordre alors que l'autre point d'entrée entre la Lettonie, membre de l'Otan et de l'Union européenne, et le Bélarus restera ouvert. Toute personne souhaitant passer par Silene sera renvoyée à l'autre passage. Les autorités peuvent ainsi mobiliser plus de personnel pour le contrôle des frontières, a indiqué le ministre de l'Intérieur Rihards Kozlovskis à la télévision.

"La pression de l'immigration illégale a quadruplé sur un laps de temps très court", a-t-il ajouté. Ces six derniers jours, les autorités ont refoulé 894 personnes qui essayaient de franchir illégalement la frontière. Pour septembre et août, quelque 1.800 et 1.600 tentatives avaient été recensées.