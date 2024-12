La mère d'André, le garçon de 9 ans décédé au marché de Noël à Magdebourg, lui rend hommage sur Facebook: "Pourquoi toi?"

Une attaque à la voiture-bélier sur le marché de Noël de Magdebourg, en Allemagne, a coûté la vie à cinq personnes, dont un enfant de 9 ans. La mère du petit André, Désirée Gleibner, a partagé son désarroi sur Facebook, rendant hommage à son fils et exprimant son incompréhension face à cette tragédie.

Parmi les cinq victimes décédées lors de l'attaque à la voiture-bélier sur le marché de Noël de Magdebourg, en Allemagne, figure un enfant de 9 ans. Sur Facebook, une personne se présentant comme sa mère, Désirée Gleibner, publie un hommage. "Laissez mon petit ours en peluche voler à nouveau autour du monde. André n'a fait de mal à personne. Il n'avait que 9 ans. Pourquoi toi ? Juste… pourquoi ? Je ne comprends pas", a-t-elle publié sur Facebook, générant des dizaines de messages de condoléances.

Désirée Gleibner écrit aussi que son fils est "désormais avec grand-mère et grand-père au paradis", avant de lui promettre qu'il vivra "toujours dans [son] cœur" et qu'il va "beaucoup [lui] manquer".

Les autorités allemandes ont commencé samedi à lever un coin de voile sur les motivations, encore confuses, de l'auteur présumé de ce que le chancelier Olaf Scholz a qualifié d'"acte terrible" et "fou" en se recueillant samedi à Magdebourg (est). À 19h03 locale, heure de l'attaque de vendredi, les cloches de toutes les églises de la ville ont sonné en hommage aux victimes, avant un office religieux dans sa cathédrale, auquel a participé aussi le chef de l’Etat Frank-Walter Steinmeier.