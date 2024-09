La production de la Fiat 500 électrique suspendue pendant un mois

"Stellantis s'engage fermement à assurer la continuité de toutes ses usines et activités et travaille d'arrache-pied pour gérer au mieux et traverser cette phase de transition difficile", relève le constructeur franco-italo-américain.

Le groupe indique investir 100 millions d'euros pour doter la Fiat 500 électrique d'une "nouvelle batterie haute puissance" et "intensifier sa production".

Le constructeur rappelle en outre qu'il compte fabriquer "à partir de 2025 ou 2026" une nouvelle version hybride de la Fiat 500 sur le site de Mirafiori.