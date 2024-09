La Russie exclue des cérémonies du 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz

"C'est un anniversaire de la libération (du camp). Nous nous souvenons des victimes, mais nous y célébrons aussi la liberté. Il est difficile d'imaginer la présence de la Russie, qui ne comprend manifestement pas la valeur de la liberté", a expliqué le directeur du site de mémoire de l'ancien camp nazi allemand, Piotr Cywinski, dans un communiqué.

Le musée d'Auschwitz avait qualifié "d'acte de barbarie" l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Construit en Pologne occupée, Auschwitz-Birkenau est le symbole du génocide perpétré par l'Allemagne nazie à l'encontre de six millions de Juifs européens, dont un million sont morts dans le camp entre 1940 et 1945, avec plus de 100.000 non-Juifs.