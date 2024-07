L'aéroport de Francfort temporairement bloqué par des militants écologistes

Leur action a entraîné pendant au moins deux heures la suspension des atterrissages et des décollages et l'annulation d'au moins 230 vols sur environ 1.400, a indiqué un porte-parole de l'aéroport de Francfort.

A 10H15 locales (08H15 GMT), la police était parvenue à décoller tous les militants.

Survenue quatre jours après la journée la plus chaude jamais enregistrée dans le monde depuis le début des relevés en 1940, cette action a été revendiquée par le groupe Letzte Generation (Dernière génération), important mouvement en Allemagne, auteur de nombreuses opérations spectaculaires au nom de la défense du climat.

Parmi leurs méthodes les plus fréquentes et les plus controversées: le blocage d'axes routiers et de sites en se collant les mains sur l'asphalte.