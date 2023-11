L'aéroport de Hambourg à nouveau accessible

Le trafic aérien a pu reprendre dimanche à l'aéroport allemand de Hambourg, trois heures après la fin de la prise d'otage qui s'est déroulée pendant 18 heures entre samedi soir et dimanche. "L'aéroport est à nouveau ouvert", a confirmé un porte-parole du site.

Le premier avion à pouvoir atterrir à Hambourg, un appareil de la compagnie Eurowings, assurait une liaison intérieure depuis Hanovre et devait se poser à 18h35, d'après le site flightradar24, qui permet de suivre les mouvements aériens. Les départs étaient, eux, annulés, à l'exception d'un vol de Lauda Europe à destination de Palma de Majorque, annoncé avec une heure de retard pour 19h30.

L'aéroport allemand a été contraint d'évacuer ses bâtiments à la suite d'une prise d'otage samedi soir. Vers 20h00, un homme de 35 ans a enfoncé avec sa voiture une barrière de sécurité, tirant des coups de feu en l'air et lançant des bouteilles enflammées pour se frayer un passage sur le tarmac. Il est ensuite allé se positionner au pied d'un avion de ligne de la compagnie Turkish Airlines, qui s'apprêtait à partir et à bord duquel il entendait manifestement embarquer avec sa fille de quatre ans pour se rendre dans son pays d'origine, après un conflit avec la mère sur la garde de l'enfant. Après de longues heures de négociations, l'homme a fini par quitter son véhicule avec sa fille dans les bras et l'a confiée aux forces d'intervention présentes. Il a ensuite été interpellé sans résistance.