L'Allemagne poursuit sept personnes accusées de préparer des attentats terroristes

Les prévenus se réunissaient souvent et repéraient des lieux potentiels pour des attentats en Allemagne, a indiqué le parquet fédéral allemand mercredi. Ils auraient essayé de rassembler des armes et de l'argent. Les hommes n'avaient toutefois pas de plan concret pour un attentat au moment de leur arrestation, précise le parquet. Les prévenus auraient également été en contact avec des membres de l'ISKP, le groupe derrière l'attentat mené à Moscou le mois dernier.

Les prévenus avaient été interpellés au mois de juillet dans le land de la Rhénanie du Nord-Westphalie et sont détenus depuis lors. Cinq d'entre eux sont originaires du Tadjikistan, un du Kirghizistan et un du Turkménistan. Les enquêteurs ont indiqué qu'ils sont arrivés en Allemagne via l'Ukraine, peu après le début de la guerre, entamée en février 2022. Ils sont accusés d'avoir formé une organisation terroriste et d'avoir préparé des attentats. Six personnes ont également été inculpées pour avoir soutenu l'État islamique en ayant collecté plusieurs milliers d'euros pour le groupe.