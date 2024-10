Le Belge Dominique Mathieu, archevêque de Téhéran, parmi les nouveaux 21 cardinaux

Dominique Joseph Mathieu est un des trois francophones de cette liste de 21 nouveaux cardinaux, avec Mgr Jean-Paul Vesco, archevêque d'Alger, et Mgr Ignace Bessi Dogbo, l'archevêque d'Abidjan. Le prêtre belge avait été nommé en janvier 2021 archevêque de Téhéran-Ispahan, en Iran.

"Je suis heureux de vous annoncer que le 8 décembre prochain je tiendrai un consistoire pour la nomination de nouveaux cardinaux", a déclaré le pape François dimanche à l'issue de la prière de l'Angélus. "Leur provenance exprime l'universalité de l'Église et (...) manifeste le lien indissoluble entre le siège de Pierre (le Vatican, NDLR) et les Églises particulières dans le monde".

Le Vatican considère que la nomination de Mgr Mathieu au rang d'évêque est "significative et susceptible de renforcer le dialogue avec l'Iran -pays avec lequel le Saint Siège entretient des relations diplomatiques depuis 1954- surtout dans le contexte actuel de guerre au Proche Orient", selon un communiqué de Vatican News, le portail d'informations du Saint-Siège.

Les 21 nouveaux cardinaux porteront à 256 le nombre de cardinaux le 8 décembre. À noter qu'au cours de ce 10e consistoire de François seront créés à la fois le plus jeune cardinal, l'Ukrainien Mykola Bychok, 44 ans, archevêque de Melbourne, et le plus âgé, le nonce apostolique italien Angelo Acerbi, 99 ans.