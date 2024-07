Le géant russe des antivirus Kaspersky, sanctionné aux USA, va quitter les États-Unis

"À partir du 20 juillet 2024, Kaspersky réduira progressivement ses activités aux États-Unis et supprimera les postes basés dans ce pays. Cette décision et ce processus font suite à la décision finale du département américain du Commerce interdisant la vente et la distribution des produits Kaspersky aux États-Unis", a indiqué la société dans un communiqué transmis à l'AFP. "Les perspectives de faire des affaires dans ce pays ne sont plus viables", a-t-elle ajouté.

Le 20 juin, le département du Commerce avait annoncé que le géant russe ne serait plus autorisé à vendre ses logiciels aux États-Unis ou aux ressortissants américains ailleurs dans le monde, ni à fournir des mises à jour aux logiciels déjà utilisés.