Le mandat de la rapporteuse de l'ONU sur la Russie prolongé

La Russie va continuer d'être scrutée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Celui-ci a prolongé jeudi à Genève le mandat de la rapporteuse spéciale pour un an.

Dans une résolution approuvée par 20 voix, contre 8 oppositions et 19 abstentions, le Conseil se dit à nouveau préoccupé par les indications de nombreuses arrestations et détentions arbitraires de manifestants. Il est aussi très inquiet de l'absence d'investigation indépendante et "efficace" après le décès cette année de l'opposant Alexeï Navalny.

Le Conseil demande la libération immédiate de toutes personnes retenues arbitrairement ou illégalement. Il exige la fin de l'utilisation abusive de la loi sur la sécurité de l'Etat pour des violations contre des individus. Et il enjoint la Russie de ne pas intimider, ni prendre de représailles contre ceux qui collaborent avec les mécanismes onusiens.