Le monde entier veut la Russie au prochain sommet de la paix, dit Zelensky

L'Ukraine avait organisé en Suisse en juin un sommet pour la paix en Ukraine avec quelque 90 pays, essentiellement des alliés. La Russie en avait été exclu, et du coup la Chine, poids lourd diplomatique et proche de Moscou, avait refusé d'y participer.

"La majorité du monde dit aujourd'hui que la Russie doit être représentée au second sommet, autrement nous n'arriverons pas à des résultats importants. Comme le monde entier les veut à la table, nous ne pouvons être contre", a-t-il dit.

Désormais, l'Ukraine va élaborer un plan d'ici novembre qui doit servir de base à un futur second sommet, alors que le président Vladimir Poutine a lui fixé comme condition à des pourparlers que Kiev lui abandonne les territoires que l'armée russe occupe et renonce à rejoindre l'Otan, autant de revendications inacceptables pour les Ukrainiens et les Occidentaux.

Moscou a dit attendre plus de précisions quant à ce sommet pour se prononcer sur une éventuelle participation, tout en affirmant que le pouvoir en place à Kiev n'était pas un interlocuteur légitime.

M. Zelensky a aussi appelé la Chine à faire pression sur son allié russe pour mettre fin à la guerre déclenchée par la Russie et qui déchire son pays depuis deux ans et demi, ce que Pékin, en tout cas publiquement, n'a pas fait jusqu'ici.