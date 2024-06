Le pape appelle les prêtres à ne pas "endormir" les fidèles

"L'homélie ne doit pas dépasser les huit minutes car après ce laps de temps, on perd l'attention (des fidèles, ndlr), les gens s'endorment et ils ont raison. C'est comme ça que doit être une homélie et c'est ce que je veux dire aux prêtres qui parlent tant, si souvent, et on ne comprend pas de quoi ils parlent", a poursuivi le pape argentin sur un ton léger.

Ce n'est pas la première fois que le pape prodigue ce conseil. En 2023, il avait notamment qualifié de "désastre" les homélies trop longues.