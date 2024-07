Le Parlement européen maintient un cordon sanitaire autour de l'extrême droite

Nouvelle formation avec à sa tête Jordan Bardella, les Patriotes pour l'Europe constituent la troisième force au Parlement européen, avec 84 eurodéputés. Pour beaucoup réticents sur le soutien à l'Ukraine, ils sont issus notamment du Rassemblement national (France), du Fidesz de Viktor Orban et de Vox (Espagne).

"On a l'impression qu'on ne respecte pas le vote des électeurs", a réagi auprès de l'AFP Fabrice Leggeri, qui convoitait un poste de vice-président.

Le groupe d'extrême droite souhaitait voir élus à ces postes le Français Fabrice Leggeri, ex patron de Frontex - l'agence de l'UE chargée des frontières - et la Tchèque Klara Dostalova. Mais ils en ont été écartés par un cordon sanitaire qu'ils jugent "antidémocratique".

Selon la clé de répartition habituelle, deux des 14 vice-présidences du Parlement -- chargés d'animer des sessions en orchestrant votes et prises de parole-- leur revenaient.

"Mais surtout, ce qui est choquant, c'est que la droite vote pour l'extrême gauche", a-t-il souligné, remarquant qu'au second tour de ce scrutin Younous Omarjee (La Gauche) a été élu, au détriment d'un candidat des Patriotes pour l'Europe.

Même si la coalition centriste PPE (droite, 188 sièges), Renew (libéraux, 77) et S&D (sociaux-démocrates, 136) reste majoritaire au Parlement, les droites radicales et nationalistes ont fortement progressé après les élections de juin et veulent peser davantage.

Echouer à obtenir des vice-présidences est la preuve d'un "déficit démocratique", a estimé M. Leggeri.