Le Premier ministre suédois salue "un jour historique"

"Aujourd'hui est un jour historique", a-t-il écrit sur X. "La Suède est prête à assumer ses responsabilités en matière de sécurité euro-atlantique", pratiquement deux ans après avoir entamé le processus d'adhésion, a-t-il ajouté.

L'adhésion de la Suède à l'Otan rendra l'Alliance atlantique "plus forte", estime quant à lui son secrétaire général Jens Stoltenberg. "Je salue le vote du parlement hongrois ratifiant l'adhésion de la Suède à l'Otan. Maintenant que tous les Alliés l'ont approuvée, la Suède deviendra le 32e Allié de l'Otan. L'adhésion de la Suède nous rendra tous plus forts et plus en sécurité", a-t-il écrit sur X.