Les 27 approuvent un nouveau paquet de sanctions contre la Russie (présidence belge de l'UE)

"Ce paquet prévoit de nouvelles mesures ciblées et renforce l'impact des sanctions existantes en resserrant les mailles du filet", a indiqué la présidence belge sur le réseau social X.

Ce paquet de sanctions, le 14ème depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, a été l'objet d'intenses négociations pendant des semaines, face aux réticences de certains Etats membres dont l'Allemagne.

Dans le but d'améliorer l'efficacité des sanctions précédentes et d'empêcher qu'elles ne soient contournées, la Commission européenne a proposé de renforcer l'obligation pour les entreprises européennes de suivi des biens qu'ils commercialisent, afin d'éviter qu'ils ne se retrouvent au final en Russie via des entreprises de pays tiers.

L'UE cherche depuis 2022 à limiter la possibilité pour la Russie de se procurer des produits à usage civil, comme des microprocesseurs, mais utilisés aussi pour fabriquer des armes.

Plusieurs pays voisins de la Russie sont soupçonnés de servir de plateformes de réexportation de produits occidentaux vers la Russie.

Mais l'Allemagne, premier pays exportateur en Europe, a jugé ces mesures trop contraignantes, selon des diplomates. Berlin a finalement accepté un compromis mis sur la table mercredi soir par la présidence belge, et approuvé jeudi matin.