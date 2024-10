Les auditions des commissaires européens commenceront le 4 novembre

Avant leur prise de fonction dans le collège 2024-2029, qui doit être à nouveau présidé par la démocrate-chrétienne allemande Ursula von der Leyen, chaque candidat commissaire doit passer un examen approfondi devant les commissions parlementaires en charge des matières qui lui ont été attribuées.

Chargée de la gestion de crise, de l'aide humanitaire et de l'égalité, la ministre belge des Affaires étrangères du gouvernement démissionnaire sera questionnée par non moins de quatre commissions parlementaires: Développement (DEVE), Droits des femmes et égalité des genres (FEMM), Libertés civiles, justice et affaires intérieures (LIBE) et Environnement, santé publique et sécurité alimentaire (ENVI).