Les citoyens pourront bientôt demander un passeport et une carte d'identité numériques

La Commission européenne a proposé mardi de permettre aux citoyens de demander un passeport ainsi qu'une carte d'identité numérique. Ces outils doivent faciliter les démarches et les passages aux frontières, ont expliqué Didier Reynders et Ylva Johansson lors d'une conférence de presse.

"Non moins de 600 millions de personnes viennent visiter l'UE chaque année, ce qui représente une charge de travail importante pour les gardes-frontières", a déclaré la commissaire aux Affaires intérieures, Ylva Johansson.

"Pour les citoyens, le passeport numérique ne serait pas une obligation, mais une opportunité", a souligné la Suédoise. Ils auraient alors accès à une version numérique de leur passeport qu'ils pourraient scanner pour les démarches aux frontières. Plus besoin d'ouvrir le passeport papier.

"Cela permettrait aux garde-frontières de se concentrer sur les cas plus complexes qui nécessitent un examen approfondi", a invoqué la commissaire.

L'objectif serait de rendre plus facile le passage aux frontières de l'espace Schengen. Les voyageurs pourraient envoyer leur passeport à l'avance, de sorte que les vérifications aient été faites au moment de leur passage à la douane, a expliqué Mme Johansson.

Dans un premier temps, l'utilisation du passeport numérique aux points de passage frontière se ferait sur base volontaire pour les Etats membres. Ensuite, les pays pourraient être obligés de permettre aux citoyens d'y recourir.

Didier Reynders, commissaire à la Justice, a proposé une disposition similaire pour les cartes d'identité. Le mécanisme serait également accessible sur base volontaire et aurait pour but de faciliter la liberté de mouvement au sein de l'espace Schengen. Il permettrait par ailleurs de "libérer le potentiel" de différents services et applications numériques, a souligné le Belge.