Les Émirats arabes unis et le Kosovo signent un accord d'exemption de visa

Lors d'un entretien téléphonique, le ministre des Affaires étrangères émirati, Abdallah ben Zayed, et son homologue kosovare, Donika Gërvalla-Schwarz, "ont souligné l'importance de cette étape dans le renforcement et le développement des relations bilatérales", a ajouté Wam.

L'Union européenne a supprimé début 2024 le régime des visas pour le Kosovo. Avant cela, les détenteurs de passeports kosovars pouvaient se rendre sans visa dans seulement 14 pays. L'indépendance en 2008 de cette ancienne province de Serbie a été reconnue par plus de 100 pays, dont les États-Unis et 22 des 27 pays membres de l'UE, mais pas par Belgrade et ses alliés la Russie et la Chine.