Les fuites dans l'armée allemande dues à une "erreur individuelle", selon Boris Pistorius

Le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius a attribué mardi à une "erreur individuelle" grave les récentes fuites dans l'armée allemande sur des livraisons d'armes à Kiev, l'un des officiers ayant participé à la réunion via une "connexion non autorisée".

Le système de communication de la Bundeswehr est dans son ensemble fiable, a assuré le ministre lors d'une conférence de presse, affirmant également que "la confiance" des alliés à l'égard de l'Allemagne "reste intacte".

Un enregistrement d'une réunion entre plusieurs officiers allemands sur la livraison éventuelle de missiles longue portée Taurus à l'Ukraine, et son impact possible, a circulé sur les sites de réseaux sociaux russes vendredi. Berlin a confirmé samedi que l'enregistrement était authentique. Le contenu est embarrassant pour l'Allemagne, notamment parce que les officiers révèlent des détails sur la manière dont des alliés comme le Royaume-Uni et la France aident l'armée ukrainienne à utiliser les missiles Scalp fournis par les deux pays.