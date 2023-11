Les partis d'opposition polonais signent un accord de coalition

Près de quatre semaines après les élections législatives polonaises, l'alliance de trois partis d'opposition a accepté vendredi de former un gouvernement. Cependant, ils doivent encore attendre, car le président polonais Andrzej Duda a demandé lundi à l'actuel premier ministre Mateusz Morawiecki, du parti conservateur Droit et Justice (PiS), de former un nouveau gouvernement. Il est peu probable que cela aboutisse, après quoi ce sera au tour de l'opposition.

M. Duda - qui a lui-même appartenu au camp du PiS, même s'il est officiellement indépendant en tant que président - a déclaré lundi qu'il ne faisait que suivre la tradition selon laquelle le chef du parti le plus important au parlement est invité à former un gouvernement.

Lors des élections du 15 octobre, la Coalition Civique libérale-conservatrice de l'ancien Premier ministre Donald Tusk, La Gauche et le parti chrétien-conservateur Troisième Voix ont remporté ensemble plus de 53% des voix. Ces trois partis souhaitent former un gouvernement ensemble et travaillaient donc sur un accord de coalition. Le PiS est redevenu le plus grand parti, mais il a perdu sa majorité absolue.