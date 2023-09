Les sauveteurs découvrent un nouveau-né décédé dans un bateau de migrants près de Lampedusa

Cette découverte a eu lieu lors d'une opération de sauvetage près de Lampedusa, une île italienne en Méditerranée proche des côtes nord-africaines. L'enfant serait né pendant la traversée et serait décédé peu de temps après sa naissance.

Plus tôt cette semaine, un bébé de cinq mois est également mort en mer. L'enfant s'est noyé après le chavirage d'un bateau transportant des migrants près de Lampedusa.

L'île est située entre la Tunisie et la Sicile et en raison de sa situation géographique (à moins de 150 km du littoral tunisien), de nombreux bateaux transportant des migrants arrivent. Ils tentent d'atteindre l'Europe depuis l'Afrique du Nord. La traversée est connue pour être extrêmement dangereuse.

Selon certaines sources, quelque 8.500 personnes sont arrivées à Lampedusa à bord de près de 200 bateaux entre lundi et mercredi. En conséquence, il y avait plus de réfugiés et de demandeurs d'asile que d'habitants sur l'île. Le centre d'accueil de Lampedusa, géré par la Croix-Rouge italienne (CRI), a une capacité de 400 personnes. Environ 127.000 migrants sont déjà arrivés par bateau en Italie cette année. C'est presque le double par rapport à l'an dernier.