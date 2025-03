L'Europe et l'Ukraine réunis en sommet extraordinaire à Bruxelles après les menaces de Trump: voici les enjeux de cette réunion capitale

Pour faire face à la menace que font planer les États-Unis de laisser tomber l'Ukraine et l'Europe, les 27 se réunissent en sommet extraordinaire à Bruxelles. Le président ukrainien Vodolymyr Zelensky, qui devait d'abord assister à cette réunion à distance, sera finalement présent sur place.

Les Vingt-Sept pays de l'UE et Volodymyr Zelensky se retrouvent jeudi à Bruxelles pour un sommet extraordinaire sur l'Ukraine, destiné à rassurer ce pays et à muscler la défense européenne après l'altercation spectaculaire entre Donald Trump et le président ukrainien.

Parmi les priorités de cette réunion convoquée par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, la question du renforcement de la défense européenne face à la menace de désengagement américain.