L'Italie interdit les GSM à l'école: "Nous devons laisser nos enfants s'habituer à nouveau au stylo et au papier"

À partir de la nouvelle année scolaire, les téléphones seront totalement interdits dans les salles de classe en Italie. Cette mesure intervient à la suite d'un décret du gouvernement de droite et d'extrême-droite de la Première ministre Giorgia Meloni.

Les téléphones mobiles et les smartphones ne pourront plus non plus être utilisés à des fins d'enseignement à l'avenir. L'utilisation de tablettes et d'ordinateurs est maintenue, mais uniquement si les enseignants donnent leur accord.