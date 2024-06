L'UE doit investir 500 milliards d'euros pour renforcer sa défense

L'Allemande, qui fait de la défense et de la sécurité l'une des priorités d'un second mandat, a souligné que les dépenses combinées de l'UE dans la défense avaient augmenté de 20% de 1999 à 2021, tandis qu'en Chine elles augmentaient de 600% sur la même période, et de près de 300% en Russie.

La Commission a compilé de multiples sources pour identifier les capacités de défense nécessaires, en prenant aussi en compte l'appel d'États membres à constituer un bouclier de défense aérienne, ou d'autres à renforcer les frontières terrestres orientales de l'UE. "Le tout pris en compte, on estime les investissements nécessaires dans la défense à environ 500 milliards d'euros sur la prochaine décennie", a exposé Mme Von der Leyen devant la presse.