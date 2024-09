L'UE libère 40 millions d'euros pour aider l'Ukraine à se préparer à l'hiver

La Commission a renforcé son financement humanitaire en faveur des Ukrainiens vulnérables à hauteur de 40 millions d'euros supplémentaires à l'approche de l'hiver, annonce-t-elle vendredi. 5 millions d'euros sont alloués à des projets humanitaires en Ukraine et 5 millions d'euros au soutien des réfugiés ukrainiens et de leurs communautés d'accueil en Moldavie.

Le principal objectif de ce financement est d'aider l'Ukraine à se préparer à affronter les rigueurs des mois d'hiver, explique l'exécutif européen. "Avec ses partenaires humanitaires, l'UE a pour but de réparer des bâtiments endommagés, de garantir l'approvisionnement en électricité et la production de chauffage et de fournir un abri à ceux qui en ont le plus besoin."

En Moldavie, le nouveau financement cible les réfugiés les plus vulnérables, afin de leur offrir une protection et un accès aux services de base, et d'améliorer la préparation à l'arrivée d'autres flux de réfugiés.