L'Ukraine frappe un port et un ferry russes près de la Crimée, des morts et des blessés

L'Ukraine a frappé à l'aide de drones un ferry, faisant des morts et des blessés, dans un port du détroit de Kertch qui sépare la Russie de la Crimée, une zone hautement sécurisée, ont annoncé mardi les autorités régionales russes.

"Les services d'urgence travaillent actuellement sur le site. L'incendie est contenu et ne risque pas de se propager", a annoncé sur Telegram le gouverneur de la région de Krasnodar, Veniamine Kondratiev. "Malheureusement, il y a des blessés et des morts parmi les membres de l'équipage et les employés du port".

Selon les services de secours cités par l'agence publique TASS, cette attaque menée à l'aide de drones aériens a fait un mort et cinq blessés. Elle a frappé à 12 kilomètres à vol d'oiseau du pont de Crimée, une infrastructure russe clé déjà ciblée à plusieurs reprises par l'Ukraine.