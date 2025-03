L'Union européenne frappe à son tour: ces produits américains seront bientôt taxés chez nous

Concrètement, deux paquets de mesures entreront en vigueur en avril. Dès le premier, une série de produits états-uniens seront à nouveau taxés de sorte à répondre au préjudice causé par les nouveaux droits de douane sur les exportations d'acier et d'aluminium. Un deuxième paquet de mesures entrera en vigueur mi-avril, après consultation des États membres et des acteurs concernés.

Le président américain avait déjà taxé les importations d'acier et d'aluminium durant son premier mandat (2017-2021), mais cette nouvelle taxe devenue effective durant la nuit se veut "sans exception et sans exemption", avait-il assuré lors de son annonce.

La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a dit "vivement regretter" la décision de Donald Trump d'imposer des droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium. "Les droits de douane sont des taxes. Ils sont mauvais pour les entreprises et encore plus pour les consommateurs." "Les contre-mesures que nous prenons aujourd'hui sont fortes, mais proportionnées."

Les contre-mesures européennes qui entreront en vigueur le 1er avril avaient déjà été mises en place en 2018 et 2020, déjà en réponse à Donald Trump à l'époque. Elles avaient ensuite été suspendues, mais leur suspension expire le 31 mars et elle ne sera pas prolongée. "Pour la première fois, ces mesures de rééquilibrage seront mises en œuvre dans leur intégralité. Des droits de douane seront appliqués sur des produits allant des bateaux au bourbon en passant par les motos", explique la Commission européenne mercredi.

Les contre-mesures supplémentaires, qui doivent encore être déterminées et visent à atteindre le même niveau de préjudice que les taxes américaines, devraient concerner pour environ 18 milliards d'euros de biens. La Commission consultera les parties prenantes à partir du 12 mars et durant deux semaines, sur base d'une proposition de liste de produits visés. Elle parle mercredi de produits agricoles et industriels, allant des textiles, cuirs, appareils ménagers, aux noix, œufs, viandes de volaille et bœuf.

Les consultations visent à choisir les "bons produits", en s'assurant d'une réponse "efficace et proportionnée, qui minimise les perturbations pour les entreprises et consommateurs UE".