Mercosur: Ursula Von der Leyen annonce un accord "ambitieux et équilibré"

Si l'accord politique est une étape cruciale, elle ne signifie que le début du processus, comme l'a encore rappelé vendredi midi un porte-parole de la Commission européenne. La Commission a négocié au nom des États membres, mais elle doit encore déterminer la base légale pour la suite du processus, entre autres la ratification du texte.

We have concluded the negotiations for the EU-Mercosur agreement.



It marks the beginning of a new story.



I now look forward to discussing it with EU countries.



This agreement will work for people and businesses.



More jobs. More choices. Shared prosperity.