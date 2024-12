"On a déjà un avenir compliqué, le Mercosur viendrait en remettre une couche": les agriculteurs se mobilisent une nouvelle fois

Sur place sur le blocage de Hensies depuis mercredi à 22h, le vice-président de la FJA, Arnaud Reynens, compte bien rester toute la journée. "Il y aura 24 heures de blocage. Pour la sécurité, la police a préféré bloquer toute l'autoroute. Nous protestons contre ce traité de libre-échange entre les pays de l'UE et ceux du Mercosur", rappelle-t-il. "Il y a eu des avancées après les manifestations du début d'année, mais ce n'est pas le même problème ici. On est surtout là pour le Mercosur, car aujourd'hui et demain en Uruguay, il y aura un sommet sur ce traité et sur sa possible signature. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui".

A 24 ans, Arnaud Reynens est pessimiste pour l'avenir de sa profession et de celle de ses parents. "La ferme ne nous permet plus de vivre, on doit s'en occuper en plus d'un autre travail. On a déjà un avenir compliqué en Belgique et ce traité viendrait en remettre une couche au-dessus".

À lire aussi Mobilisation des agriculteurs ce jeudi: voici où se situent les actions de blocage

L'accès à l'autoroute E19/A7 vers la frontière franco-belge à Hensies (Hainaut) était fermé mercredi après 22h30 à hauteur d'Hautrage, à la suite du blocage des agriculteurs au niveau du poste-frontière. Il était impossible de poursuivre sa route vers la France en venant de Saint-Ghislain, l'axe étant fermé par la police, ainsi que de prendre la bretelle d'autoroute à Hautrage.