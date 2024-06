Migrations: la Pologne redéploie une zone tampon à sa frontière avec le Bélarus

Varsovie accuse Moscou et Minsk d'orchestrer l'afflux de migrants africains via le Bélarus, vers la Pologne, pays frontalier de l'Union européenne.

L'objectif est "de rendre plus difficile le passage des migrants illégaux à travers la frontière polono-bélarusse et de créer de meilleures conditions de fonctionnement pour les gardes-frontières, l'armée et la police" déployés sur place, a indiqué aux journalistes le Premier ministre Donald Tusk.

"En gros, la zone s'étendra (...) sur deux sections où nous avons le plus grand nombre de passages (...), sur une soixantaine de kilomètres", a précisé le vice-ministre de l'Intérieur Czslaw Mroczek.

"Sur environ 45 kilomètres, il s'agira d'une zone d'environ 200 mètres de profondeur. Sur la partie qui traverse des réserves naturelles, la grande forêt (de Bialowieza), la zone sera un peu plus profonde, mais ne dépassera pas deux kilomètres", a-t-il ajouté à la chaîne TVN24.