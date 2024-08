Naufrage en Sicile: cinq corps ont été retrouvés dans l'épave ce mercredi, il ne reste plus qu'un disparu

Cinq corps ont été découverts mercredi à l'intérieur du "Bayesian", le superyacht qui a sombré lundi au large des côtes siciliennes. Quatre d'entre eux ont pu être remontés à la surface par les plongeurs italiens mobilisés sur place. Les autorités locales, qui ont confirmé l'information à plusieurs médias, précisent que les recherches se poursuivent pour retrouver le dernier disparu.

L'identité des cinq victimes n'a pas encore été confirmée.

Au moment du naufrage, 22 personnes se trouvaient à bord du Bayesian, un yacht de plus de 50 mètres de long. Quinze personnes ont pu être secourues, six sont décédées et une personne est toujours portée disparue. Les chances de la retrouver vivante sont quasi nulles