"Nous n'avons pas appris du passé": une comédie musicale sur Anne Frank aux Pays-Bas, pour "ne jamais oublier"

La scène se compose uniquement d'une étoile de David en béton divisée en sections représentant les pièces de "l'annexe secrète", où la famille Frank et quatre autres personnes se sont cachées durant plus de deux ans. Le producteur Mark Vijn, 56 ans, a encore la chair de poule en repensant aux quelques heures qu'il a passées dans l'annexe, cachée derrière une bibliothèque tournante. "Nous n'y sommes restés que quelques heures, et eux pendant deux ans. Et ils ne savaient pas qu'ils allaient rester là pendant deux ans", déclare-t-il.

Il rejette les critiques qui affirment qu'une comédie musicale est un support inapproprié pour une histoire aussi tragique. Au contraire, estime-t-il, l'émotion ressentie est encore plus forte et les comédies musicales attirent une nouvelle génération. "C'est la première production où la musique est utilisée pour raconter l'histoire. Nous l'avons fait avec de la musique parce que cela convient mieux à un public plus large, en particulier à un public plus jeune", explique M. Vijn.

L'actualité a inspiré M. Vijn. Les incidents antisémites aux Pays-Bas ont doublé l'année dernière, selon un récent rapport du CIDI, une organisation juive néerlandaise. Ils se sont multipliés dans le monde depuis le début de la guerre à Gaza le 7 octobre, déclenchée par une attaque sans précédent du Hamas contre Israël. "C'est l'histoire qui se répète, encore et encore. Nous ne devrions jamais oublier ce qui s'est passé à l'époque et c'est pourquoi nous recommençons", explique-t-il.