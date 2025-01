Obsédé par le fait d'avoir un enfant, un couple vole un bébé dans une maternité en Italie

Dans la région de Calabre, en Italie, un couple a volé un bébé dans une maternité. Ceux-ci ont été interpellés, et l'enfant, une petite fille, a été remis à ses parents.

Alors que la naissance de leur fille devait être le plus beau jour de leur vie, des parents italiens ont vécu un véritable cauchemar. Selon les médias italiens, notamment la Rai et le Corriere della Sera, au début de la semaine, la petite Sofia est née dans une maternité à Cosenza, en Calabre. Mais à peine âgée d'un jour, le mardi 21 janvier, le nourrisson a été enlevé par un couple, une femme de 51 ans et un homme de 43 ans.

Une scène surréaliste

Commence alors une brève cavale. Grâce aux images de vidéosurveillance, les policiers ont découvert que la suspecte s'était fait passer pour une infirmière. Heureusement, ils ont rapidement retrouvé la trace du couple. À leur arrivée au domicile des suspects, la scène était surréaliste. Les ravisseurs avaient organisé une fête pour célébrer une naissance. La maison était décorée en bleu. "Quand nous sommes entrés, nous avons d'abord vu un arc bleu, et en frappant, nous avons aperçu des invités venus pour fêter une naissance", a raconté le commissaire Claudio Sole, intervenu sur place, à la Rai.