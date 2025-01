Disparition de Maya, 9 ans, à Charleroi: voici où la fillette a été retrouvée, avec un SDF inculpé d'enlèvement de mineure

D'après les informations récoltées par nos confrères de Sudinfo, l'homme squattait cette maison. Au juge d'instruction, il aurait expliqué avoir croisé la fillette, alors qu'il avait bu, et avoir pensé qu'elle était majeure et à la rue. Afin qu'elle ne passe pas la nuit dehors dans le froid, le SDF aurait proposé à Maya de l'accompagner dans son squat.

"L’instruction se poursuit et d’autres devoirs d’enquête sont prévus", conclut-il.

Sa disparition avait été signalée dimanche soir. Lundi matin, on apprenait que la fillette avait été retrouvée dans une maison abandonnée en compagnie d'un homme de 41 ans.

Dans le voisinage, où on connaît bien la fillette, c'est l'incompréhension qui règne. "Il y a beaucoup de personnes qui sont sous le choc parce que déjà, ça se passe dans un quartier où il n'y avait jamais eu de problème. Une petite fille de 9 ans, non, ce n'est pas possible", dit une habitante du quartier. "Ça me fait très mal, ça me touche vraiment", dit une autre.

D’après certains voisins, ce n’était pas la première fois que la petite fille s’enfuyait. Ils affirment qu'elle est souvent dehors et prend même parfois le bus seule lorsqu'elle fugue.