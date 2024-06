"À partir de 2029, il n'y en aura plus": voici la mesure radicale de Barcelone contre le surtourisme

Au total, au moins 10.000 logements devraient revenir sur le marché locatif ou à la vente. Le maire affirme qu'en dix ans, les prix de location des logements à Barcelone ont crû de 70 % et des prix de vente de 40 %. "Nous ne pouvons pas accepter que les jeunes qui quittent leurs parents soient aussi obligés de quitter Barcelone", a affirmé l'élu socialiste. "Résoudre les problèmes prend du temps. Mais cette mesure marque un vrai tournant."

La ville espagnole de Barcelone veut mettre fin aux locations d'habitations de vacances d'ici la fin 2028, a annoncé vendredi son maire Jaume Collboni. Cette mesure radicale vise à mettre un terme à la pénurie de logements que subit la cité catalane et répondre aux riverains qui dénoncent depuis des années le tourisme de masse dans la région."Tous les appartements qui sont aujourd'hui légalement loués aux touristes seront à terme, disponibles pour les habitants de la métropole", a affirmé le maire Collboni. "À partir de 2029, il n'y aura plus de logements de vacances dans la ville comme nous pouvons les connaître aujourd'hui."

Les régions de Barcelone, Majorque et des îles Canaries ont connu dernièrement d'importantes manifestations contre le tourisme de masse. Les riverains affirment que le trop grand nombre de touristes pèse non seulement sur les prix de l'immobilier, mais met également en danger l'environnement et les infrastructures.