"Trop, c'est trop": les Baléares cherchent une réponse au surtourisme

Chaque année, près de 800.000 touristes défilent dans les ruelles de Binibeca Vell, petit village de Minorque coincé dans une crique aux eaux turquoises. Pour 200 habitants, "ça fait beaucoup", juge Oscar Monge, qui aimerait un peu plus de "calme".

Derrière lui, un panneau appelle les visiteurs au "respect" et au "silence". "On en a mis un peu partout" car "certains touristes mettent les pieds sur les murs, montent sur les terrasses" voire "ouvrent les portes pour voir qui vit à l'intérieur", explique le quinquagénaire.

"Tout le monde veut venir se prendre en photo ici", raconte M. Monge, président de l'association des propriétaires de cet ensemble résidentiel privé construit en 1972. "On n'a rien contre le tourisme" mais "on a parfois l'impression d'être Disneyland", soupire-t-il.

- "Mal-être" -

Pour réduire les nuisances, les copropriétaires ont décidé récemment de limiter l'accès aux ruelles de 11H00 à 20H00. Et le 15 août, une solution plus radicale sera soumise au vote des habitants: interdire purement et simplement le site aux visiteurs.

Dans le village, cette offensive fait débat. "Qu'il y ait des restrictions, c'est une bonne chose, mais s'ils ferment complètement le village, cela aura un impact négatif sur les commerces", juge Maria Neyla Ramirez, gérante du restaurant El Patio, qui réclame "un peu de souplesse".