Plus de 280 candidatures pour le prix Nobel de la Paix cette année

Au total, 285 candidats et candidates sont nommés pour recevoir le prix Nobel de la Paix cette année, a indiqué mercredi le comité norvégien Nobel. Il s'agit de 196 individus et 89 organisations.

Le nombre de candidatures est inférieur à celui de l'année précédente où 351 noms avaient été proposés. C'est en 2016 que le plus grand nombre de suggestions avait été émis, avec 376 candidats.

Le prestigieux prix mettant à l'honneur des personnes engagées en faveur de la paix est le seul Nobel remis par l'institut norvégien. Les autres prix Nobel - Médecine, Physique, Chimie, Littérature et Économie - sont décernés par des comités suédois. Leurs lauréats seront aussi connus début octobre.

En 2023, l'activiste iranienne Narges Mohammadi avait remporté le prix Nobel de la Paix "pour sa lutte contre l'oppression des femmes en Iran et son combat en faveur des droits humains et de la liberté pour tous et toutes".